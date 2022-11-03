Центр культурного развития откроется в столице Калмыкии в 2024 году

О строительстве нового учреждения в Элисте поговорили с главой региона Бату Хасиковым. Работы начнутся уже в 2023 году благодаря нацпроекту «Культура».

В новой точке притяжения жителей республики ждут культурно-массовые мероприятия, выставки, кинопоказы. Также здесь будут располагаться Республиканский дом народного творчества, государственный детский ансамбль «Тюльпанчик», общественная организация «Казачество» и другие.



Кроме того, глава Калмыкии рассказал о планах создания художественного фильма, посвященного подвигу бойцов 28-й Армии в Великую Отечественную войну.



Открытие сельских домов культуры и центров культурного развития дает новые возможности для досуга и образования жителей городов, помогает им в реализации творческих инициатив. Рада, что свой центр скоро появится и в Калмыкии, отметила Ольга Любимова.





Фото: Минкультуры РФ