Выставка к 110-летию классика отечественного перевода Николая Любимова открылась в Доме И.С. Остроухова

2 ноября в Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля открылась выставка к 110-летию выдающегося переводчика, писателя и мемуариста Николая Михайловича Любимова. О жизни и литературных трудах мастера рассказывают уникальные экспонаты из музейных собраний, личных архивов и творческие находки создателей экспозиции. Партнерами выставки выступили Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина, МТЮЗ, Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, Российский академический молодежный театр.

Биографическая часть выставки подтверждает мысль, высказанную многими участниками вернисажа: жизнью Любимова была русская литература и театр. Фотографии и книги с дарственными надписями очерчивают круг общения Николая Михайловича, в который входили крупнейшие деятели культуры ХХ века: Давид Самойлов, Арсений Тарковский, Борис Пастернак, Михаил Бахтин, Самуил Маршак, Эдуард Багрицкий, Ариадна Эфрон, Леонид Гроссман, Борис Слуцкий, Борис Грифцов, Игорь Ильинский.

Документальная часть выставки продолжается рассказом о литературных трудах Любимова. Поражает масштаб сделанного: 12 томов из легендарной серии «Библиотека всемирной литературы» переведены Николаем Михайловичем. Он ввел в русскую культуру целый пантеон мировых классиков, причем сделал их живой частью литературы, настольным чтением нескольких поколений читателей: Бокаччо, Рабле, Сервантес, Бомарше, Флобер, Мопассан, Метерлинк.



Многогранный музейный рассказ о Николае Любимове во многом стал возможен благодаря экспонатам из частого собрания сына переводчика, ректора Щепкинского училища Бориса Николаевича Любимова. Борис Николаевич поблагодарил музей за идею этой выставки и отметил, что она сделана с любовью, вкусом и пониманием не только переводческого дара, но и личности Николая Михайловича. Борис Николаевич говорил о разных гранях таланта и трудов своего отца: о счастье отточить реплику, о каторжной работе редактора, о мемуарном трехтомнике «Неувядаемый цвет». Очень важна для понимания личности Николая Любимова его фраза, которую процитировал сын переводчика: «У меня есть Бог, молитвы священника и великая русская литература».

Воспоминаниями о Любимове поделились участники вернисажа, которые успели поработать и подружиться с Николаем Михайловичем, в числе которых редактор, издатель Елена Шубина, профессор МГУ Владимир Новиков, главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант. Продолжает хранить память о мастере младшее поколение переводчиков, перенявшее основы профессии у его учеников. Об удивительном подходе Николая Михайловича, предлагавшего первокурсникам для начала объяснить, почему гениально четверостишие Пушкина, рассказала Татьяна Пигарёва, и.о. директора Института Сервантеса, которая поделилась личным опытом своего наставника, испаниста Натальи Родионовны Малиновской.

Приемы мастера, поиск его ответов на вопросы, как передать игру слов, как перевести пословицу, зачем читать русскую классику, сумели воплотить в инсталляциях художники выставки. Посетители в буквальном смысле могут прикоснуться к творческой лаборатории переводчика.

Выставка продолжит работу до 5 февраля 2023 года.

Фото: пресс-служба Дома И.С. Остроухова