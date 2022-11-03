Онлайн-программу к годовщине легендарного парада на Красной площади подготовил Музей Победы

«Знаменитый парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года имел огромное значение для поднятия морального духа не только армии, но и всей страны. По силе воздействия на ход событий он приравнивается к важнейшей военной операции», — отмечают в Музее Победы.





Электронная экспозиция «С парада — на фронт» откроет не только малоизвестные страницы истории парада на Красной площади, но и расскажет о военных парадах, которые 7 ноября 1941 года прошли еще в двух городах — в Куйбышеве (сейчас — Самара) и Воронеже.





Виртуальным посетителям покажут около 100 оцифрованных документов — фотографий, карт, плакатов, газетных статей. Подборку дополнят тематические аннотации. Разделы экспозиции посвящены маскировке Кремля и других столичных зданий, заседанию Моссовета накануне парада, которое проходило на станции метро «Маяковская», организации обороны столицы.





На выставке также можно увидеть кадры, запечатлевшие, как колонны участников парадов на Красной площади и площади в Воронеже маршем отправлялись прямо на фронт.





О подготовке парада и его участниках зрители узнают из motion-ролика, в котором приведены статистика, фотографии, документы. Динамичная инфографика делает ролик не только познавательным, но и интересным, особенно для детей и подростков.





Легендарному параду посвящена и передача из рубрики «Неизвестное об известном». Зрители узнают о судьбе Василия Агапкина, дирижера, который командовал сводным оркестром во время марша на Красной площади. Он является автором марша «Прощание славянки».





Фото: пресс-служба Музея Победы