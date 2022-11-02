Баста поддержал тиктокерку Валю Карнавал в конфликте с Ларисой Долиной

Рэпер Василий Вакуленко в эфире шоу «Вопрос ребром» прокомментировал слова народной артистки РФ в адрес Карна.val (Валентина Карнаухова).





По его мнению, Долина «с высоты прожитых лет, профессионализма, опыта» позволила себе некорректные высказывания в адрес непрофессиональных музыкантов — «девчонок, которые поют свои песни, как умеют, потому что это кайф». Он подчеркнул, что есть много исполнителей, чего-то не знающих в музыке, однако все имеют право на существование. Баста полагает, что музыканты, оскорбляющие и унижающие других, «обезличивают себя». «Крутые взрослые» должны поддерживать людей, уверен он. Вместе с тем Вакуленко считает Долину серьезной певицей.





Ранее в шоу «Музыкалити» Долина резко негативно высказалась о вокальных данных Карна.val, которая начала выкладывать свои треки в соцсетях. Одна из самых популярных тиктокеров в стране считает, что человек может петь, если он просто этого хочет. Народная артистка РФ уверена, что такие люди должны петь дома, а публично это могут делать только профессионалы. После выхода эпизода обе участницы подверглись хейту и буллингу.





Фото: скриншот / ютьюб Gazgolder, «Вопрос ребром»