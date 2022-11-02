Модель Инопланетянина из фильма Стивена Спилберга продадут за $3 млн

Оригинальную инженерную конструкцию 1981 года выставят на аукционе Icons and Idols: Hollywood, сообщает Guardian.





Механическую модель пришельца, которая «снялась» в фильме «Инопланетянин», предполагают продать за $2-3 млн. Вместе с ней с молотка уйдут макет персонажа и чертежи модели. Аукцион проводится в честь 40-летия E.T. the Extra-Terrestrial.





Разработкой и созданием модели занималась мастерская специалиста по спецэффектам Карло Рамбальди. В начале 1980-х годов она считалась великолепным образцом инженерного решения, который отметили «Оскаром». Награду за лучшие визуальные эффекты получили Рамбальди и его коллеги.





Торги назначены на 17 декабря.





«Инопланетянин» рассказывает о дружбе мальчика с иноземным созданием, случайно оставшимся на Земле, когда его коллеги-исследователи покидают планету, убегая от местных спецслужб. Пришелец поселяется в доме Эллиота, знакомится с его сестрой и братом, а позже отправляется домой. Фильм стал кассовым хитом десятилетия, подвинув с лидерских позиций «Звездные войны».





Фото: кадр из фильма E.T. the Extra-Terrestrial