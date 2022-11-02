Гран-при Токийского кинофестиваля получила лента «Хищники» Родриго Сорогойена

02.11.2022

Гран-при Токийского кинофестиваля получила лента «Хищники» Родриго Сорогойена

Главный приз Токийского международного кинофестиваля получил фильм «Хищники» испанского режиссера Родриго Сорогойена. Церемония награждения лауреатов смотра проходит в среду в Токио.

Сорогойен также удостоен премии за лучшую режиссерскую работу.

Действие фильма проходит в горной деревушке в Галисии, куда решила переехать французская пара. Они собирались заняться там фермерством, однако у них начинаются трения в отношениях с местными жителями.

Всего в конкурсную программу фестиваля было включено 15 картин, снятых режиссерами из разных стран.

Фото: Pixabay