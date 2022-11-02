Гран-при Токийского кинофестиваля получила лента «Хищники» Родриго Сорогойена

Санкт-Петербургский театр «Мюзик-Холл» представит в среду премьеру литературно-музыка...
Главный приз Токийского международного кинофестиваля получил фильм «Хищники» испанского режиссера ...
Второй ролик к фильму с подзаголовком «Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона опубликовали на ютьюб...
Число посетителей выставки «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых» в Государственном музе...
Концерт квартета арт-директора и главного организатора международного фестиваля «Джаз...
Оригинальную инженерную конструкцию 1981 года выставят на аукционе Icons and Idols: Hollywood, соо...
Санкт-Петербургский театр «Мюзик-Холл» представит в среду премьеру литературно-музыка...
Главный приз Токийского международного кинофестиваля получил фильм «Хищники» испанского режиссера ...
Второй ролик к фильму с подзаголовком «Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона опубликовали на ютьюб...
Число посетителей выставки «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых» в Государственном музе...
Концерт квартета арт-директора и главного организатора международного фестиваля «Джаз...
Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина покажет на выстав...
Обучение в третьем потоке школы интеллектуального права «Креатус» прошли более 100 московских креато...
«Детский» этап VI Международного кинофестиваля Arctic open открылся в среду в Архангельске. Как ра...
Дистанционный курс запустили Агентство креативных индустрий и центр Digital IP, сообщили организат...
Музыкальный форум откроет пианист и дирижер Александр Гиндин в рамках подготовки праздничных меропри...
В возрасте 49 лет ушла из жизни повар, блогер и писательница Джули Пауэлл. Об этом информирует The...
Актриса прокомментировала в эпизоде шоу The View возможность съемок продолжения кинокартины 2006 г...
Глава верхней палаты парламента Туркмении, экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что в ...
В Западном крыле Новой Третьяковки в четвертый раз обновили экспозицию «История российского дизайн...
Первые кадры слэшера привлекли внимание любителей жанра, что помогло вывести фильм в прокат в четыре...
Власти Омской области и региональные историки и краеведы издали к двухсотлетию сибирского региона ...
ГАМТ планирует проводить онлайн-трансляции постановок из текущего репертуара, сообщили в пресс-служб...
Народный артист РФ Олег Газманов сообщил о создании общенационального проекта поддерж...
02.11.2022