Гран-при Токийского кинофестиваля получила лента «Хищники» Родриго Сорогойена

Сорогойен также удостоен премии за лучшую режиссерскую работу.





Действие фильма проходит в горной деревушке в Галисии, куда решила переехать французская пара. Они собирались заняться там фермерством, однако у них начинаются трения в отношениях с местными жителями.





Всего в конкурсную программу фестиваля было включено 15 картин, снятых режиссерами из разных стран.





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