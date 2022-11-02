Бахрушинский музей представит на выставке в Париже фото балетов Григоровича из своих фондов

Среди них будет серия снимков балетного фотохудожника Михаила Логвинова. Она входит в топ-5 лучших балетных фотохудожников России. Это фрагменты известных балетов Ю. Н. Григоровича.





Помимо фотографий фрагментов балетных постановок «Спартак», «Каменный цветок», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Золотой век», «Иван Грозный» и «Легенда о любви», в экспозиции будут представлены снимки балетов из классического репертуара в авторской редакции Григоровича — «Спящая красавица», «Раймонда», «Баядерка».





Ранее стало известно, что Бахрушинский музей откроет доступ к материалам времен Великой Отечественной. Десятки ранее не публиковавшихся документов из фондов Театрального музея будут доступны на сайте проекта «Фронтовые дороги театра».





В доступе появятся фото, афиши, программы фронтовых бригад нескольких театров и концертной бригады НКВД, фронтовые газеты со статьями о выступлениях, материалы о спектаклях военных лет и фотоснимки постановок, а также портреты сотрудников Театрального музея, трудившихся в годы войны.





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