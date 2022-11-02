В Архангельске начал работать «детский» этап фестиваля Arctic open

В программе четыре полнометражных игровых фильма для семейного просмотра. В этом году на Arctic open не будет конкурса и жюри.





В 2022 году фестиваль Arctic open будет проходить в два этапа: 2-5 ноября будет представлена программа фильмов для детей и юношества, основная программа фестиваля запланирована на 1-4 декабря.





Проект Arctic open реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.





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