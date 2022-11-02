В Архангельске начал работать «детский» этап фестиваля Arctic open

02.11.2022

В Архангельске начал работать «детский» этап фестиваля Arctic open

«Детский» этап VI Международного кинофестиваля Arctic open открылся в среду в Архангельске.Как рассказала ТАСС директор кинофестиваля Тамара Статикова, все фильмы детской программы представляют режиссеры или операторы, а также дети-актеры и их родители.

В программе четыре полнометражных игровых фильма для семейного просмотра. В этом году на Arctic open не будет конкурса и жюри. 

В 2022 году фестиваль Arctic open будет проходить в два этапа: 2-5 ноября будет представлена программа фильмов для детей и юношества, основная программа фестиваля запланирована на 1-4 декабря.

Проект Arctic open реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: Pixabay