Олег Газманов объявил о старте всероссийского конкурса патриотической песни «Родники» 4 ноября

С 4 ноября заработает портал, на котором поэты, композиторы, музыканты и аранжировщики смогут разместить свои произведения и принять участие в конкурсе.





«Идея конкурса пришла мне еще в начале 2000-х годов. <...> Мы хотим, чтобы был материал музыкальный и поэтический, который бы помогал нашей стране, развивал ее. В конкурсе будет пять номинаций», — сказал артист, художественный руководитель и творческий куратор проекта «Родники» Газманов.





Конкурс пройдет в пяти номинациях, будут выбраны лучшие стихи, музыка, исполнение, аранжировка и песня.





Ранее стало известно, что Газманов стал лучшим отечественным певцом 2022 года по мнению россиян. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные 1 ноября. За Газманова проголосовали 14% респондентов.





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