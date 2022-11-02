«Ленфильм» создаст сериал о русских витязях, доживших до современности

«Витязи» — новый проект киностудии «Ленфильм» — выиграл грант Института развития интернета. Зрителей ждет восьмисерийный фильм о русских витязях, доживших до современности, отметили в пресс-службе.





На киностудии добавили, что «Витязи» — это жанровый эксперимент, в ходе которого авторы хотят доказать, что на основе материала русских былин и сказок «может получиться что-то не менее интересное (и популярное), чем «Мстители» или «Хранители».





Пока актерский состав неизвестен, но создатели хотят видеть в своем проекте Ивана Добронравова, Юрия Колокольникова, Александра Устюгова и Петра Красилова.





Старт съемок запланирован на 2023 год.





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