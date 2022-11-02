«Ленфильм» создаст сериал о русских витязях, доживших до современности

02.11.2022

«Ленфильм» создаст сериал о русских витязях, доживших до современности

Киностудия «Ленфильм» начала работу над сериалом в жанре фэнтези о русских витязях, доживших до современности. Об этом заявили в пресс-службе петербургской киностудии, пишет ФАН.

«Витязи» — новый проект киностудии «Ленфильм» — выиграл грант Института развития интернета. Зрителей ждет восьмисерийный фильм о русских витязях, доживших до современности, отметили в пресс-службе.

На киностудии добавили, что «Витязи» — это жанровый эксперимент, в ходе которого авторы хотят доказать, что на основе материала русских былин и сказок «может получиться что-то не менее интересное (и популярное), чем «Мстители» или «Хранители». 

Пока актерский состав неизвестен, но создатели хотят видеть в своем проекте Ивана Добронравова, Юрия Колокольникова, Александра Устюгова и Петра Красилова.

Старт съемок запланирован на 2023 год.

Фото: Pixabay