Малый театр приглашает на онлайн-показ спектакля «Буратино» Юрия Соломина

ГАМТ планирует проводить онлайн-трансляции постановок из текущего репертуара, сообщили в пресс-службе учреждения.





4 и 5 ноября на сайте Малого театра можно будет посмотреть спектакль «Буратино», поставленный худруком театра Юрием Соломиным. На сцену выйдут Александр Ермаков, Александр Клюквин, Владимир Тяптушкин, Анастасия Горячева и др.





Начало в 19:00 мск. Для доступа к просмотру необходимо приобрести пин-код. Подробную информацию о получении доступа можно узнать на сайте





Идея организации трансляций появилась во время действия антиковидных ограничений в 2020 году. Тогда ГАМТ провел первые онлайн-показы. После «Буратино» в декабре 2022-го планируется показать в онлайне музыкальный спектакль «Подснежники для королевы» Анны Фекеты.





Фото: пресс-служба Малого театра