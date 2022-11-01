Московская академия хореографии отметит 250-летие в 2023 году

1 ноября в Москве прошло заседание оргкомитета под председательством главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой по проведению празднования юбилея МГАХ, сообщается в пресс-релизе ведомства.



Глава министерства назвала учреждение «признанным во всем мире образовательным центром в сфере балетного искусства». В ее стенах сформировался «уникальный педагогический коллектив», который передает новым поколениям «традиции исполнительской культуры и профессионального мастерства», отметила Ольга Любимова.



По словам и.о. ректора академии Марины Леоновы, в юбилейную программу вошли фестиваль, выставки, форум, концерты, а также юбилейный вечер. Кроме того, планируется выпуск юбилейных изданий и памятных знаков, оцифровка записей уроков именитых педагогов и подготовка видео спектаклей и выступлений.



В январе 2023 года МГАХ даст концерты в Кемерове, Калининграде и Владивостоке. Выпускные концерты состоятся в ГАБТе в Москве. Даты мероприятий уже согласованы.



На форуме «Балетная школа и балетный театр» и фестивале МГАХ в честь 250-летия состоятся научные конференции и круглые столы, где обсудят развитие балетного искусства и хореографического образования.



Экспозиции к 250-летию академии представят ГАБТ, Бахрушинский музей, филиалы МГАХ. Театральный музей планирует провести юбилейные выставки в Париже, Брюсселе, Белграде, Будапеште и др. Министр поручила музею создать спецпрограмму для мастеров балета и воспитанников МГАХ.



Финальным мероприятием юбилейного года станет праздничный вечер 23 декабря 2023 года. В этот день два с половиной века назад Екатерина II подписала Указ о создании первых «классов танцования» в Московском воспитательном доме.







Фото: пресс-служба Минкультуры РФ