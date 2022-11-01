Определены победители вторых туров общероссийских конкурсов Минкультуры России «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель ДШИ»

В региональных отборах, проходивших с мая по сентябрь в 76 субъектах Российской Федерации, приняли участие 392 преподавателя, 203 городских и 100 сельских детских школ искусств. Лучшие из них представили свои регионы в окружном этапе.





В конкурсных испытаниях окружного тура соревновались 152 участника: 89 детских школ искусств (54 городских и 35 сельских) и 63 преподавателя.





Оценивало деятельность и выступления конкурсантов окружное жюри, в состав которого вошли свыше 100 деятелей культуры и искусств из 85 регионов России — преподаватели и руководители профильных образовательных учреждений сферы искусств всех уровней — от муниципальных школ до федеральных вузов искусств Минкультуры России, представители региональных методических служб.





В состав жюри каждого федерального округа вошли специалисты из регионов других федеральных округов и образовательных организаций Минкультуры России, представляющие все виды искусств.





По итогам конкурсных испытаний в каждом из восьми федеральных округов определены по три финалиста общероссийских конкурсов — две лучшие школы искусств (городская и сельская) и один лучший преподаватель, — им предстоит представить свой округ в финале, который состоится в Москве в начале декабря.





Фото: Минкультуры РФ