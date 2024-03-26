Умер советский и российский актер Рафаэль Клейнер

Умер советский и российский актер Рафаэль Клейнер

26.03.2024

Скончался советский и российский актер Рафаэль Клейнер.

О смерти артиста сообщило издание «МК».

Сообщается, что актер умер на 85-м году жизни 24 марта. Причина смерти артиста не уточняется. Прощание с Клейнером проходит во вторник в Камерном зале филармонии.

Рафаэль Клейнер окончил Новосибирское театральное училище, в разные годы он работал в Новосибирской областной филармонии, Московском театре драмы и комедии на Таганке, в Московской филармонии.

В 1983 году состоялся кинодебют Клейнера. В творческом багаже артиста роли в фильмах «Детский сад», «Мораль Леонардо», «Похороны Сталина», «Превращение», других картинах.


Фото: Pixabay.com