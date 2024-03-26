Умер советский и российский актер Рафаэль Клейнер

Скончался советский и российский актер Рафаэль Клейнер.
О смерти артиста сообщило издание
«МК».
Сообщается, что актер умер на 85-м году жизни 24 марта. Причина смерти артиста не уточняется. Прощание с Клейнером проходит во вторник в Камерном зале филармонии.
Рафаэль Клейнер окончил Новосибирское театральное училище, в разные годы он работал в Новосибирской областной филармонии, Московском театре драмы и комедии на Таганке, в Московской филармонии.
В 1983 году состоялся кинодебют Клейнера. В творческом багаже артиста роли в фильмах «Детский сад», «Мораль Леонардо», «Похороны Сталина», «Превращение», других картинах.
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