Джон Толкин cтал лидером рейтинга самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей

01.11.2022

Джон Толкин cтал лидером рейтинга самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей

Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. На первом месте — автор «Властелина колец» Джон Толкин, пишет ФАН.

Состояние писателя специалисты оценили в $500 млн. В 2022 году произошла продажа компании Middle-Earth Enterprises, которая владела правами на использование некоторых элементов творчества Толкина.

На втором месте — баскетболист Коби Брайант, погибший в 2020 году ($400 млн). Третье место занял Дэвид Боуи ($250 млн), четвертое — Элвис Пресли (110 млн), а пятое — Джеймс Браун ($100 млн).

Ранее на Amazon Prime Video закончился показ первого сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Съемки второго сезона еще только должны начаться. В то время как критики оценили «Кольца власти» довольно неплохо, зрители оставляли отзывы в основном негативные.

Фото: Pixabay