Джон Толкин cтал лидером рейтинга самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей

Состояние писателя специалисты оценили в $500 млн. В 2022 году произошла продажа компании Middle-Earth Enterprises, которая владела правами на использование некоторых элементов творчества Толкина.





На втором месте — баскетболист Коби Брайант, погибший в 2020 году ($400 млн). Третье место занял Дэвид Боуи ($250 млн), четвертое — Элвис Пресли (110 млн), а пятое — Джеймс Браун ($100 млн).





Ранее на Amazon Prime Video закончился показ первого сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Съемки второго сезона еще только должны начаться. В то время как критики оценили «Кольца власти» довольно неплохо, зрители оставляли отзывы в основном негативные.





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