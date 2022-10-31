Заслуженный артист России Евгений Калашник умер в возрасте 71 года

Калашнику было 71 год. Похороны состоятся 1 ноября.





Евгений Калашник родился в 1951 году. Он окончил Новосибирское театральное училище. Среди сыгранных артистом ролей — Лопахин в «Вишнёвом саде» Чехова, Вагин в «Детях солнца» Горького, Вышневский в «Доходном месте» Островского и другие.





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