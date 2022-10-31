Заслуженный артист России Евгений Калашник умер в возрасте 71 года

31.10.2022

Заслуженный артист России Евгений Калашник умер в возрасте 71 года

Ушел из жизни заслуженный артист России, режиссер, ведущий актер Новосибирского театра юного зрителя — Академического молодежного театра «Глобус» Евгений Калашник. Об этом говорится на сайте театра.

Калашнику было 71 год. Похороны состоятся 1 ноября.

Евгений Калашник родился в 1951 году. Он окончил Новосибирское театральное училище. Среди сыгранных артистом ролей — Лопахин в «Вишнёвом саде» Чехова, Вагин в «Детях солнца» Горького, Вышневский в «Доходном месте» Островского и другие.

Фото: Pixabay