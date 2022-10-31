Музыкальная группа Uma2rman представит песню в историческом жанре 5 ноября

В 2023 году коллектив планирует дать юбилейный концерт в Нижнем Новгороде в честь 20-летия группы.





«Я недавно написал песню в необычном для меня историческом жанре. История этой песни началась ровно 502 года назад, когда к стенам нашего Нижегородского Кремля подошли астраханские татары и хотели осадить город, — рассказал Кристовский. — Основной посыл песни — девушка убила коромыслом десятерых воинов. Называется она «Коромыслова башня».





Ранее группа первой в России сняла клип в космосе. Как рассказали братья Кристовские, в нем прозвучит лайв-версия трека, которую они исполнили вместе с космонавтом Сергеем Корсаковым. Он записал все свои партии прямо на МКС.





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