На кинофестивале «Территория народного единства» в Архангельске представят 85 фильмов

31.10.2022
II Международный кинофестиваль «Свидание с Россией. Территория народного единства» открылся в Архангельске. Как сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля, в общей сложности покажут 85 фильмов, включая 59 документальных.
Показы состоятся на 37 площадках, не только в Архангельске, но и в Холмогорском районе, Няндоме, Шенкурске, Северодвинске и Новодвинске.
Фильм церемонии открытия фестиваля — комедия «Бабки» молодого режиссера Никиты Владимирова, где в легкой и ироничной форме поднимаются серьезные вопросы. Фильмом закрытия будет историческая драма «Тобол» режиссера Игоря Зайцева.
В рамках фестиваля также пройдет Неделя индийского кино. Она будет посвящена 75-летию установления дипломатических отношений с Индией. Партнерами показов выступят TV BRICS и продюсерская компания «Индиан филмз».
Фестиваль проводится с 30 октября по 5 ноября при поддержке президентского фонда культурных инициатив, Федерального агентства по делам национальностей, Совета национальностей Архангельской области, Союза кинематографистов РФ.
Фото: пресс-служба фестиваля