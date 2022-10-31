Стали известны самые популярные сериалы в России в 2022 году

Специалисты компании проанализировали статистику телесмотрения с января по октябрь 2022 год. По словам аналитиков, самыми популярными сериалами у пользователей по-прежнему остаются кинопроекты, снятые российскими, турецкими и западными студиями.





В тройке лидеров — два американских сериала «Игра престолов» (128 389 часов) и «Дом Дракона» (88 089 часов), а также российский многосерийный фильм «Контейнер» (61 614 часов).





Также в топ попали российские сериалы «ИП Пирогова», «Содержанки» и «Реальные пацаны», а также турецкий многосерийный фильм «Постучись в мою дверь».





Как говорят эксперты, зрителю гораздо интереснее смотреть сюжеты, которые происходят в декорациях, близких к нашей реальности.





«Этим можно объяснить и популярность собственного контента отечественных площадок. „Содержанки“, „Контейнер“ и „Бывшие“ уже второй город остаются востребованными у пользователей платформы», — сообщили в пресс-службе Movix.





Примечательно, что самыми «сериальными» городами стали Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Иркутск и Самара, а отнюдь не Москва.





Фото: скриншот