В Санкт-Петербурге состоится премьера монооперы «Путник» по психодраме Валерия Брюсова

Композитор Владислава Малаховская написала это произведение специально для лауреата премии «Онегин» меццо-сопрано Олеси Петровой. Этот проект весной стал победителем конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив.





Брюсов написал в 1910 году пьесу «Путник» специально для Веры Комиссаржевской, но актриса незадолго до премьеры умерла от тифа. Известно, что потрясенный этой трагедией Брюсов не согласился на постановку пьесы с другим артистом.





Драма Брюсова была выпущена отдельным изданием в 1911 году в Москве и впоследствии включена в том «Драматические произведения» его прижизненного собрания сочинений вместе с переводом «Пелеаса и Мелизанды» и «Сценами из будущих времен «Земля».





В декабре 2023 года будет отмечаться 150-летний юбилей Валерия Брюсова.





Фото: пресс-служба Академической капеллы Санкт-Петербурга