Театр МДМ представит спектакль о молодых романтиках 80-х годов

Спектакль расскажет историю молодых романтиков 80-х годов. Действие будет происходить в Ленинграде.





Продюсером постановки стал Дмитрий Богачев, известный по работе над «Призраком Оперы». Режиссёр — Михаил Миронов, работавший в МХТ им. Чехова и телешоу «Вечерний Ургант»





В спектакль войдут 22 лучших хита легендарной группы. Артисты представят 5 песен в совершенно новых аранжировках.





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