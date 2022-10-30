Театр МДМ представит спектакль о молодых романтиках 80-х годов

30.10.2022

Театр МДМ представит спектакль о молодых романтиках 80-х годов

Театр МДМ покажет премьеру спектакля «Ничего не бойся, я с тобой» по песням группы «Секрет». Показ пройдет 4 декабря, сообщает «Культуромания».

Спектакль расскажет историю молодых романтиков 80-х годов. Действие будет происходить в Ленинграде.

Продюсером постановки стал Дмитрий Богачев, известный по работе над «Призраком Оперы». Режиссёр — Михаил Миронов, работавший в МХТ им. Чехова и телешоу «Вечерний Ургант»

В спектакль войдут 22 лучших хита легендарной группы. Артисты представят 5 песен в совершенно новых аранжировках.

Фото: Pixabay