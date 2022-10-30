Юрий Башмет выстроил музыкальную программу вечера в честь Александра Зиновьева

30.10.2022

Юрий Башмет выстроил музыкальную программу вечера в честь Александра Зиновьева

Торжественный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения российского философа и писателя Александра Зиновьева, прошел в субботу в Колонном зале Дома союзов в Москве.

Народный артист СССР Юрий Башмет выстроил музыкальную программу вечера, отмечает ТАСС.

Гости вечера услышали вторую часть Симфонии № 1 Петра Чайковского, вальс из кинофильма «Метель» Георгия Свиридова, «Элегию» Габриэля Форе и др.

Ранее, 22 октября, в Магнитогорском драматическом театре имени А. С. Пушкина состоялся концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» и его руководителя Юрия Башмета. Выступление проходило в рамках концертного турне, посвященного 30-летию ансамбля.

Кульминацией вечера стал «Венецианский карнавал» — фантазия с вариациями для трубы и камерного оркестра Жана-Батиста Армана.

Фото: Pixabay