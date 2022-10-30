Юрий Башмет выстроил музыкальную программу вечера в честь Александра Зиновьева

Народный артист СССР Юрий Башмет выстроил музыкальную программу вечера, отмечает ТАСС.





Гости вечера услышали вторую часть Симфонии № 1 Петра Чайковского, вальс из кинофильма «Метель» Георгия Свиридова, «Элегию» Габриэля Форе и др.





Ранее, 22 октября, в Магнитогорском драматическом театре имени А. С. Пушкина состоялся концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» и его руководителя Юрия Башмета. Выступление проходило в рамках концертного турне, посвященного 30-летию ансамбля.





Кульминацией вечера стал «Венецианский карнавал» — фантазия с вариациями для трубы и камерного оркестра Жана-Батиста Армана.





Фото: Pixabay