В Ярославле состоялся вечер памяти Сергея Пускепалиса

29 октября на основную сцену Волковского театра вышли друзья, близкие и коллеги Пускепалиса. Были показаны отрывки из поставленных им спектаклей, творческие выступления-воспоминания в исполнении актеров театра. Также прошла премьера документального фильма о Пускепалисе, снятого журналисткой ГТРК «Ярославия» Мариной Ромакиной.





Ранее стало известно, что в Ярославле имя бывшего худрука Волковского театра присвоят Дому актера, который, по словам губернатора Михаила Евраева, откроется в ноябре.





20 сентября Пускепалис вместе с водителем театра погиб в ДТП в Ростовском районе Ярославской области.





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