В Ярославле состоялся вечер памяти Сергея Пускепалиса

30.10.2022

В Ярославле состоялся вечер памяти Сергея Пускепалиса

Вечер памяти «С любимыми не расставайтесь...» состоялся в Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова в Ярославле. Он был устроен в 40-й день со дня гибели художественного руководителя театра, актера и режиссера Сергея Пускепалиса, пишет ТАСС.

29 октября на основную сцену Волковского театра вышли друзья, близкие и коллеги Пускепалиса. Были показаны отрывки из поставленных им спектаклей, творческие выступления-воспоминания в исполнении актеров театра. Также прошла премьера документального фильма о Пускепалисе, снятого журналисткой ГТРК «Ярославия» Мариной Ромакиной.

Ранее стало известно, что в Ярославле имя бывшего худрука Волковского театра присвоят Дому актера, который, по словам губернатора Михаила Евраева, откроется в ноябре. 

20 сентября Пускепалис вместе с водителем театра погиб в ДТП в Ростовском районе Ярославской области.

Фото: Pixabay