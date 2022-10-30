В Дагестане запустили литературный флешмоб «Читаем вместе»

30.10.2022

В Дагестане запустили литературный флешмоб «Читаем вместе»

В Дагестане организовали литературный флешмоб, посвященный поэту Расулу Гамзатову.100-летие с его дня рождения будет отмечаться в 2023 году, сообщает пресс-служба администрации Дербента.

Литературная акция «Читаем вместе» станет одной из многих в череде мероприятий по чествованию памяти выдающегося литератора, поэта-горца, поэта от народа, человека с великой судьбой, говорится в сообщении. 

На прошлой неделе стало известно, что в Санкт-Петербурге появится сквер, названный в честь Гамзатова. Присвоение имени одобрила городская топонимическая комиссия. Сквер находится поблизости от улицы Руставели и сквера Чингиза Айтматова. 

Гамзатов известен тем, что написал десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе «Высокие звезды», «Письмена» и др.

Фото: Pixabay