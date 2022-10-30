Создан перечень самых пересматриваемых эпизодов из советского кино

30.10.2022

Создан перечень самых пересматриваемых эпизодов из советского кино

Сцена из комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» с разборками героинь Людмилы Гурченко и Нины Дорошиной стала лидером рейтинга любимых эпизодов из советского кино.

При составлении перечня телеканал проанализировал популярные советские комедии на предмет наиболее просматриваемых сцен. Он был составлен телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция».

В пресс-службе телеканала также отметили, что только за октябрь люди искали ключевую фразу сцены из фильма «Любовь и голуби» почти 4 тыс. раз. Примечательно, что в сценарии была прописана не только словесная перепалка, но и драка женщин. 

В топ-10 также вошли эпизоды из «Афони», «Бриллиантовой руки» и других лент. 

Фото: Pixabay