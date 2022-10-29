В шоу «Фантастика» Птицу играла Юлия Савичева

29.10.2022
Жюри музыкального состязания раскрыло персонажа в шестом выпуске, вышедшем в эфир Первого канала 28 октября.
В программе участвуют начинающие исполнители и добившиеся успеха звезды, выступающие в цифровых образах. Победителя ждет 3 млн рублей. Разгадывают личности артистов виртуальный судья Телик, певец Дима Билан, актриса Дарья Мороз и др.
В новом выпуске Сирена спела «Самую лучшую» (ВИА «Сливки» с Анжеликой Варум на фите), Няш представил легендарный «Кабриолет», Фея Миранда — Unstoppable из репертуара Sia. Шапокляк обратилась к треку поп-дивы 2000-х Бритни Спирс Toxic, а Сталкер — к ставшей классикой песне «Айсберг» Примадонны.
Птица спела «Розовый фламинго» Алены Свиридовой, заслужив похвалу, но вновь оказавшись под угрозой раскрытия и вылета. Ранее жюри выяснили, что под аватаром скрывается состоявшаяся артистка. В этот раз они единогласно назвали имя Юлии Савичевой и не прогадали.
29 октября на НТВ выйдет финал музыкального шоу «Аватар», где артисты тоже выступают в виртуальных образах. Судьям предстоит раскрыть Буратино, Маугли и других персонажей.
Фото: Pixabay