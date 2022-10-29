Второй сезон нового поколения «Сплетницы» дебютирует 1 декабря

29.10.2022
Teen Vogue назвал дату премьеры Gossip Girl и опубликовал несколько кадров из новых серий подростковой драмы.
В грядущих эпизодах ожидается возвращение Джорджины Спаркс (Мишель Трахтенберг), знакомой зрителям по оригинальному проекту. Среди других изменений называются переход в постоянный состав Грейс Дуа, знакомство с родителями Луны, Моне и Шан.
«В целом сериал больше погружается во внутреннюю жизнь персонажей, которые не были подробно описаны в первом сезоне», — сказал один из создателей и продюсеров обеих версий Джошуа Сафран.
По словам шоураннеров, второй сезон по атмосфере больше похож на оригинал. Они обещали зрителям, что он будет «больше, быстрее, злее, смешнее».
HBO Max выпустил перезапуск Gossip Girl в прошлом году и тогда же продлил его. Как и оригинальное шоу 2007-2012 годов новая версия основана на романах Сесили фон Цигезар. Ее создают шоураннеры и продюсеры первого сериала Сафран, Джош Шварц, Стефани Сэвидж.
Фото: A. Balet. CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3884398