Умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

28.10.2022

Умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис
Пианист, певец и композитор скончался в США в возрасте 87 лет, сообщил Rolling Stone.

Музыкант ушел из жизни 28 октября в своем доме в Миссисипи. Обстоятельства кончины не уточняются. 

Музыкальная карьера Льюиса началась в середине 1950-х годов и стремительно развивалась до конца десятилетия, едва не угаснув из-за скандала: он женился на 13-летней родственнице. Во время спада активности музыкант обратился к ритм-н-блюзу. К середине 1960-х о женитьбе забыли, Льюис продолжил давать концерты и гастролировать в другие страны. В то же время он успешно пробовал себя в кантри, не забывая о рок-н-рольных композициях. 

За годы творчества только в США исполнитель записал более 40 пластинок. Вместе с Элвисом Пресли он стал одним из первых членов Зала славы рок-н-ролла. 