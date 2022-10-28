Тарантино заверил, что не крал идею «Джанго освобожденного» у Йе

28.10.2022
Режиссер Квентин Тарантино ответил на обвинение рэпера Канье Уэста (официальное имя Йе) в заимствовании концепции его клипа. Свою версию событий он рассказал в шоу Джимми Киммела на АВС.
На прошлой неделе рэп-исполнитель рассказал Пирсу Моргану в его шоу Uncensored, что поделился с постановщиком идеей видео на трек Gold Digger в 2005 году. Впоследствии Тарантино использовал ее, «превратив» в вестерн Django Unchained. Йе также обвинил в краже исполнителя главной роли Джейми Фокса, который участвовал в записи трека и съемках клипа.
Спустя неделю Тарантино опроверг слова Уэста. Он заявил, что идея картины появилась у него задолго до личного знакомства с рэпером. Они встретились, когда исполнитель задумал создать фильм из видео известных режиссеров на его треки с дебютного альбома. Тогда у Канье Уэста уже была идея клипа, в котором он хотел предстать в образе раба. Однако, заверил Тарантино, он не использовал ее для своей ленты.
Фото: кадр из Django Unchained