Вышел тизер шоу Poker Face о «следовательнице» с чувствительностью ко лжи

28.10.2022

Вышел тизер шоу Poker Face о «следовательнице» с чувствительностью ко лжи
Стриминг Peacock показал трейлер детективного сериала с Наташей Лионн в главной роли. Он появился на YouTube-канале Rotten Tomatoes TV. 

По сюжету Чарли, обладательница феноменальной способности распознавать ложь, отправляется на своем авто Plymouth Barracuda в путь. На остановках она знакомится с новыми героями и узнает о новых преступлениях, которые пытается раскрыть с помощью своего таланта. 

В звездный каст также вошли Эдриен Броуди, Джозеф Гордон-Левитт, Хлоя Севиньи, Даша Поланко. Автором идеи, шоураннером и режиссером проекта выступил Райан Джонсон, знакомый широкой аудитории по фильму «Достать ножи». Создательницами сериала также стали Лилла и Нора Цукерман, а Наташа Лионн занималась продюсированием вместе с Неной Родригес и др.

Премьера «Покерфэйса» состоится 26 января на Peacock. Всего выйдет десять эпизодов.


Фото: кадр из трейлера Poker Face