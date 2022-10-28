Ученые в Германии «виртуально вскрыли» мумию ребенка XVII века

С помощью современных технологий специалисты выяснили причину смерти младенца из австрийского аристократического рода, сообщает Daily Mail со ссылкой на публикацию исследования в Frontiers in Medicine.





По результатам анализа у ребенка обнаружили выраженные признаки пневмонии и рахита, предположительно вызванного дефицитом витамина D. Именно это привело к его смерти, полагают сотрудники Академической клиники Богенхаузен в Мюнхене.





По их словам, младенца хорошо кормили, у него обнаружили избыточный для его возраста вес, что указывает на высокое происхождение и условия проживания. Выявленный дефицит витамина D тоже говорит в пользу аристократичности мальчика. Представители высшего света времен Возрождения избегали солнца и прятали от него детей, чтобы сохранить бледность кожи.





«Мы должны пересмотреть представление об условиях жизни аристократических младенцев прежних популяций», — отметил ведущий автор, профессор патологии Андреас Нерлих.





Деревянный гроб с мумией младенца, у которого сохранились мягкие ткани, обнаружили в фамильном склепе рода Штарембергов в Австрии. Специалисты полагают, что нашли останки Райхарда Вильгельма, первого ребенка графа Штаремберга (XVII век). Мальчик умер в 1625-м или 1626 году в возрасте 1-1,5 года.







