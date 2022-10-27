Marvel выложила спойлер о героине Эмилии Кларк в «Секретном вторжении»

Студия случайно раскрыла персонажа британской актрисы, присоединившейся к киновселенной «Марвел», сообщил CBR.





На странице сериала Secret Invasion появилась гифка с изображением актрисы и подписью «Это начало Эбигейл Бранд».





Благодаря этому поклонники узнали, что Кларк предстанет в образе американского правительственного спецагента и руководительницы подразделения «Щ.И.Т.» по контролю за внеземными угрозами. О ее происхождении и жизни известно мало. Считается, что Брандт либо наполовину инопланетного происхождения, либо мутантка. Она знает инопланетные языки и владеет экстрасенсорными способностями.





Премьера шоу запланирована на начало 2023 года. Secret Invasion станет девятым сериалом в киновселенной Marvel. Вместе с Кларк в нем снялись Сэмюэл Джексон, Коби Смолдер, Оливия Колман и др.





Увидеть Эбигейл Бранд можно в трейлере мини-сериала.









Фото: кадр из трейлера Secret Invasion