Netflix представил первый тизер фильма «Бледно-голубой глаз» об Эдгаре Аллане По

27.10.2022

Netflix представил первый тизер фильма «Бледно-голубой глаз» об Эдгаре Аллане По

Сервис Netflix представил на своем YouTube-канале тизер фильма «Бледно-голубой глаз», одним из главных героев которого является писатель Эдгар Аллан По.

Главную роль в фильме сыграл Гарри Меллинг, известный по роли Дадли Дурсля в кинофраншизе о Гарри Поттере. Юный По хочет помочь детективу Огустасу Ландору — в его образе в фильме появился Кристиан Бэйл («Американский психопат»). Вместе герои пытаются понять, кто стоит за серией убийств в учебном заведении.

В основу сюжета лег одноименный роман Луи Баярда. Ленту режиссирует Скотт Купер. Это уже третья по счету совместная работа Бэйла и Купера, которые ранее вместе работали над триллером «Из пекла» и вестерном «Недруги».

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