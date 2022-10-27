Netflix представил первый тизер фильма «Бледно-голубой глаз» об Эдгаре Аллане По

Главную роль в фильме сыграл Гарри Меллинг, известный по роли Дадли Дурсля в кинофраншизе о Гарри Поттере. Юный По хочет помочь детективу Огустасу Ландору — в его образе в фильме появился Кристиан Бэйл («Американский психопат»). Вместе герои пытаются понять, кто стоит за серией убийств в учебном заведении.





В основу сюжета лег одноименный роман Луи Баярда. Ленту режиссирует Скотт Купер. Это уже третья по счету совместная работа Бэйла и Купера, которые ранее вместе работали над триллером «Из пекла» и вестерном «Недруги».





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