Санкт-Петербургская филармония объявила программу XXII зимнего фестиваля «Площадь Искусств»

Мероприятие пройдет с 13 по 25 декабря и будет посвящено 140-летию Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра (ЗКР).





В день открытия этот коллектив выступит под управлением своего главного дирижера народного артиста России Николая Алексеева. В концерте примет участие пианист Денис Мацуев.





Основанный маэстро Юрием Темиркановым в 1999 году фестиваль объединяет не только разные виды искусств, в него традиционно вовлечены культурные институты Санкт-Петербурга, расположенные вокруг площади, давшей фестивалю имя.





Среди постоянных участников: Государственный Русский музей, Михайловский театр, Театр музыкальной комедии.





Художественный руководитель Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств» — маэстро Юрий Темирканов.





Фестиваль состоится при поддержке генерального спонсора филармонии — нефтяной компании «Роснефть».





Фото: Санкт-Петербургская филармония