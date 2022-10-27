На Демидовском конкурсе скрипачей на Урале будут выступать музыканты из России, Кореи и Японии

27.10.2022

На Демидовском конкурсе скрипачей на Урале будут выступать музыканты из России, Кореи и Японии

Демидовский международный юношеский конкурс скрипачей «ДеМЮКС» начал свою работу в Екатеринбурге. Об этом сообщил заслуженный артист РФ, президент конкурса «ДеМЮКС» Вольф Усминский.

В конкурсе примут участие скрипачи из России, Китая, Японии, Ливана и Казахстана.

Второй, третий и четвертый туры состоятся очно в Екатеринбурге с 27 октября по 2 ноября. В финальный этап конкурса пройдут не более шести исполнителей в каждой возрастной группе. 

Основатель и президент конкурса — Заслуженный артист РФ, профессор Уральской государственной консерватории им. Мусоргского Вольф Усминский.

Председатель жюри — Народный артист России, Заведующий кафедрой скрипки Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Владимир Иванов.

В 1993 году при поддержке Минкультуры Свердловской области стартовала история Демидовского международного конкурса скрипачей «ДеМЮКС». Второй конкурс состоялся после семилетнего перерыва — в 2000-м и с тех пор проводится раз в три года.

Фото: Pixabay