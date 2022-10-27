Звезда «Сопрано» Кэтрин Нардуччи сыграет в гангстерской драме «Умники»

Актриса присоединилась к Роберту Де Ниро в фильме по реальным событиям ХХ века. Об этом написал портал Deadline.





Нардуччи сыграет Анну Дженовезе, супругу одного из главных героев. Де Ниро исполнит роли сразу двух ключевых персонажей — лидеров противоборствующих бандитских кланов Вито Дженовезе и Фрэнка Костелло. Актеры уже не в первый раз станут экранными супругами. Нардуччи начала кинокарьеру в ленте «Бронксская повесть», где «была замужем» за персонажем старшего коллеги. Де Ниро сыграл главную роль, а также выступил режиссером фильма, который посвятил памяти своего отца.





Фильм снимает постановщик «Человека дождя» Барри Левинсон. Для режиссера и актера Wise Guy станет пятой совместной работой. Сценарий подготовил Николас Пилежди по своей книге 1985 года.





По ней же сняты «Славные парни» (1990), где Де Ниро сыграл одного из основных персонажей. Авторы новой картины заверили, что она не будет связана с криминальной драмой Мартина Скорсезе. В книге Wiseguy: Life in a Mafia Family Пилежди представил борьбу Дженовезе и Костелло.





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