Тина Канделаки отреагировала на сообщения о заморозке комедийных шоу на ТНТ

Телеканал приостановил съемки «Comedy Баттла», «Импровизации» и других проектов, сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на инсайдеров.





По их словам, изменения в работе ТНТ начались с приходом новой руководительницы Тины Канделаки, сделавшей ставку на сериалы. В итоге на канале остановили производство нескольких юмористических проектов.





В настоящее время ТНТ показывает «Импровизацию». Нынешний сезон подготовили весной, а съемки новых выпусков не начинались, отметили собеседники издания. Летом планировалось провести кастинг в шоу «Импровизация. Команды», чтобы осенью начать производство. Однако отбор участников не проводился, утверждают они.





Также источники сообщили о переносе «Comedy Баттла» на 2023 год из-за отъезда некоторых стендаперов и временной заморозке передач «Где логика» и «Двое на миллион».





Комментируя сообщение «Базы», Канделаки написала : «Друзья, шутки шутите?» Она предложила журналистам набраться терпения и дождаться официальных новостей. 28 октября ТНТ представит новый сезон и 60 новых проектов, подчеркнула она.





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