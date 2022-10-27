Тина Канделаки отреагировала на сообщения о заморозке комедийных шоу на ТНТ

27.10.2022

Тина Канделаки отреагировала на сообщения о заморозке комедийных шоу на ТНТ
Телеканал приостановил съемки «Comedy Баттла», «Импровизации» и других проектов, сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на инсайдеров.

По их словам, изменения в работе ТНТ начались с приходом новой руководительницы Тины Канделаки, сделавшей ставку на сериалы. В итоге на канале остановили производство нескольких юмористических проектов. 

В настоящее время ТНТ показывает «Импровизацию». Нынешний сезон подготовили весной, а съемки новых выпусков не начинались, отметили собеседники издания. Летом планировалось провести кастинг в шоу «Импровизация. Команды», чтобы осенью начать производство. Однако отбор участников не проводился, утверждают они. 

Также источники сообщили о переносе «Comedy Баттла» на 2023 год из-за отъезда некоторых стендаперов и временной заморозке передач «Где логика» и «Двое на миллион».

Комментируя сообщение «Базы», Канделаки написала: «Друзья, шутки шутите?» Она предложила журналистам набраться терпения и дождаться официальных новостей. 28 октября ТНТ представит новый сезон и 60 новых проектов, подчеркнула она.

Фото: Pixabay