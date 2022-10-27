Данила Козловский экранизирует «Авиатора» Евгения Водолазкина

Фильм по роману российского писателя станет третьей полнометражной режиссерской работой актера. Об этом сообщил автор романа, передает ТАСС.





По его словам, Козловский может не только снять фильм, но и сыграть главного героя Иннокентия Платонова, переместившегося из начала ХХ века в 1999 год. В настоящее время работа идет «очень интенсивно», в том числе по разработке сценария, добавил Водолазкин.





Писатель ранее говорил ТАСС, что адаптация его романа может появиться на экранах к концу следующего года. Среди продюсеров проекта он называл Сергея Катышева, среди сценаристов — Юрия Арабова и Олега Сироткина. Водолазкин тоже участвует в разработке кинокартины, которую планируют адаптировать к современным реалиям.





Первой режиссерской полнометражной работой Козловского стал «Тренер», второй — «Чернобыль». Также он снял сериал «Карамора», короткометражку «Покупай». Во всех проектах Козловский сыграл главные роли.





Фото: кадр из «Тренера»