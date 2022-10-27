Сиквел «Черной пантеры» назвали новой жемчужиной в короне Marvel

Первые отзывы на фильм «Черная пантера: Ваканда навеки» появились в соцсетях после премьеры супергеройской ленты в США, сообщил ComicBook.





Сюжет разворачивается в вымышленном африканском государстве Ваканда после смерти короля Т’Чаллы (исполнитель роли Чедвик Боузман умер в 2020 году) и событий фильма «Мстители: Финал». Королевство погружается в траур и в то же время сталкивается с новой угрозой, приходящей из морских глубин. Ваканда остается без монарха, но не без защитников.





По мнению критиков, картина стала данью памяти актеру, сыгравшему Т’Чаллу: «Прекрасный катарсический трибьют наследию Чедвика Боузмана» (ReelBlend). Основной акцент в ленте оказался не на супергероях и зрелищности, а на горевании и проживании утраты, что сделало ее одной из самых личных и душевных историй МСU, добавили комментаторы.





Шон О’Коннелл (CinemaBlend) подчеркнул, что фильм «прежде всего, очищает». По его словам, эмоциональная история посвящена потерям, наследию и исцелению на фоне противостояния внешним угрозам, дворцовых интриг и международной борьбы за власть.





Также эксперты писали, что сиквел «исследует актуальные мировые темы» и может помочь в преодолении горя зрителю. Особой похвалы они удостоили сцену после титров. Также отмечались сильная игра актеров, качественная операторская работа и несколько слабая мотивация Нэмора.



