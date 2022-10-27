Российский шортком «Батя» наградили за сценарий на фестивале в Испании

27.10.2022
Отечественный проект в формате коротких роликов для соцсетей и мессенджеров участвовал в конкурсной программе фестиваля веб-сериалов Bilbao Seriesland, передает ТАСС.
«Батя» номинировался в четырех категориях и получил награду за лучший сценарий. Жюри в составе кинематографистов из разных государств оценило юмор в скетчах, а также их доступность для понимания разной аудиторией.
Комедия существует в трех видах — изначально задуманном шорткоме (ролики по 1,5 минуты), мини-сериале (4 эпизода) и полном метре, снятом Дмитрием Ефимовичем.
«Батя» рассказывает о том, как современный родитель (дебютант в кино Стас Старовойтов) едет с женой, дочкой и сыном на юбилей к отцу (Владимир Вдовиченков) и вспоминает свое детство, прошедшее в «лихие 90-е». Батя учил его считать по надписям на могильных плитах, делал «крапиву», чтобы ребенок не путал право и лево, применял другие методы воспитания, которые ныне считаются дикими.
Фото: кадр из «Бати»