Ущерб от атаки активистов на работу Клода Моне оценили в десятки тысяч евро

26.10.2022
Музей Барберини подсчитал предварительные траты на ликвидацию последствий нападения с картофельным пюре на полотно стоимостью $111 млн, пишет DPA.
Картину импрессиониста из цикла «Стога сена» облили участники немецкого экодвижения «Последнее поколение». Само полотно не пострадало — оно выставляется под защитным стеклом. Повреждения обнаружили на раме и стенах. Их восстановление оценили в несколько десятков тысяч евро. Точную сумму в учреждении пока не назвали, добавив, что будут добиваться возмещения ущерба в суде.
После инцидента музей закрыли до конца недели, чтобы «оценить риски». Глава учреждения Ортруд Вестхайдер заявила, что инициирует международное обсуждение защиты произведений и обновления соответствующих международных стандартов, которые не срабатывают при подобных акциях.
Ранее экоактивисты привлекали внимание к проблемам климата аналогичными методами в Лондонской галерее, Лувре, Музее Тюссо и других институциях.
Фото: скриншот / ютьюб NBC News