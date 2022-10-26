Режиссер «Ежика в тумане» Юрий Норштейн раскритиковал нового «Чебурашку»
Режиссер «Ежика в тумане» Юрий Норштейн раскритиковал нового «Чебурашку»
26.10.2022
Претензии к создателям полнометражного фильма о персонаже Эдуарда Успенского он высказал в комментарии изданию «Ридус».
Один из художников-мультипликаторов оригинальных «Чебурашки» и «Шапокляк» 1970-х годов счел грядущую художественную ленту Дмитрия Дьяченко «бессмыслицей и антихудожественностью».
По его мнению, создатели не поняли Чебурашку и его пластику, превратив его в некоего «зубастика». Норштейн предположил, что авторы не сильны в изобразительном искусстве и не видят отличий между объемным героем и созданным на компьютере персонажем.
26 октября появился второй трейлер семейного кино «Чебурашка». СМИ писали, что главного героя создали с помощью захвата движения, Full CG и других компьютерных технологий. Его сыграла Ольга Кузьмина. Прототипом угрюмого садовника в фильме стал крокодил Гена, а богатой «покупательницы» Чебурашки — Шапокляк. Фильм выйдет на экраны 1 января.