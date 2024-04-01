В Омане и Бахрейне пройдут «Русские сезоны»

01.04.2024
В 2025 году «Русские сезоны» пройдут в Омане и Бахрейне.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в интервью
ТАСС.
По словам министра, по поручению президента России в 2025 году пройдет Год Омана и Бахрейна.
«И, по поручению президента, 2025 год — Год Омана и Бахрейна. Договоренности уже достигнуты. Мы выезжали большой командой, осматривали площадки и театры, музеи. Готовимся очень серьезно», — приводит агентство слова министра.
Глава Минкультуры напомнила, что Большой театр уже был в Омане с гастролями, сейчас коллектив готовится к гастролям в Таиланде, готовится большая совместная работа в странах СНГ.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Омане пройдут «Русские сезоны». Масштабный международный проект будет приурочен к 40-летию дипотношений. Готовится программа с гастролями в Омане выдающихся театров, выставками крупнейших музеев, образовательными мероприятиями, мастер-классами и детской программой.
Фото: пресс-служба "Русских сезонов"