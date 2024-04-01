Скончался капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко

01.04.2024

Скончался капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко
Скончался российский сценарист, капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко.

Артист скончался на 72-м году жизни, сообщила в Telegram кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина.

«Ушел Слава, Светослав Пелишенко. Сэр капитан команды "Джентльменов". Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый. Унес с собой кусочек моей жизни, кусочек моего сердца. Всегда восхищалась им и высоко ценила, как и его друзья КВНщики, физики и не только», — написала Альперина.

Светослав Пелишенко в течение многих лет играл в КНВ, являлся одним из авторов программы «Городок», «Голубой огонек на Шабаловке», «Песня года», «Субботний вечер». В 2007 году Пелишенко был удостоен премии «ТЭФИ» как сценарист программы «Городок».


Фото: Pixabay.com