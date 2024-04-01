Скончался капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко

Скончался российский сценарист, капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко.



Артист скончался на 72-м году жизни, сообщила в Telegram кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина.



«Ушел Слава, Светослав Пелишенко. Сэр капитан команды "Джентльменов". Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый. Унес с собой кусочек моей жизни, кусочек моего сердца. Всегда восхищалась им и высоко ценила, как и его друзья КВНщики, физики и не только», — написала Альперина.



Светослав Пелишенко в течение многих лет играл в КНВ, являлся одним из авторов программы «Городок», «Голубой огонек на Шабаловке», «Песня года», «Субботний вечер». В 2007 году Пелишенко был удостоен премии «ТЭФИ» как сценарист программы «Городок».









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