01.04.2024
В 2024 году итоговые кассовые сборы могут побить рекорд прошлого года в 40 млрд рублей.
Такое мнение высказала министр культуры России Ольга Любимова в интервью
ТАСС.
«С января вышло беспрецедентное количество фильмов-миллиардников. Очень болеем за каждую картину. Если раньше такой фильм появлялся раз в год — в новогодние праздники, то теперь видим очень активную по посещаемости зиму. <...>. Зная, какие картины готовятся к выходу в прокат, действительно, есть шанс побить рекорды [прошлого года]», — приводит агентство слова министра.
По словам министра, лето является одним из самых сложных периодов для кинотеатрального показа. Предстоящим летом ожидается релиз второй части фильма «Майор Гром».
Ольга Любимова, в России «последовательно и беспощадно» разрушили все мифы-страшилки о кино, в частности, убеждение в том, что без американского кино невозможна ни одна национальная кинематография.
«Возможна. Нет американского кино — есть российский кинематограф. Все равно люди ходят. Все говорили, что кинотеатры умрут без американского кино. Не умрут кинотеатры без американского кино», — рассказала министр.
Фото: пресс-служба Кремля