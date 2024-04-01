В России создадут Коммерческий фонд развития кино и анимации

01.04.2024
В России появится Коммерческий фонд развития кино и анимации.
Об этом говорится в сообщении министра культуры России Ольги Любимовой в Telegram
.
Ольга Любимова провела встречу с гендиректором «Национальной медиа группы» Светланой Белановой и генеральным продюсером «НМГ Студии» Федором Бондарчуком.
«Холдинг НМГ и Российский фонд прямых инвестиций планируют вложить до 8 млрд рублей в создание совместного фонда. Главная его задача — системное финансирование производства полнометражных фильмов для проката на коммерческой основе», — говорится в сообщении.
По словам министра, «Национальная медиа группа» обеспечит первоначальную экспертизу отбора проектов. Окончательное решение будет принимать комитет фонда, который возглавит Бондарчук.
«Коммерческий фонд развития кино и анимации поможет сократить время на поиск инвесторов. Отечественный кинорынок пополнится новыми зрелищными картинами. Кинематографисты смогут реализовывать более технологически продвинутые картины», — отметила Ольга Любимова.
Фото: t.me/olga_b_lyubimova