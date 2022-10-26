Стартовал шестой сезон олимпиады «Я — профессионал»

26.10.2022

Стартовал шестой сезон олимпиады «Я — профессионал»
Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова пригласила студентов к участию в проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей». 

По ее словам, состязание представляет собой «эффективный инструмент формирования кадрового потенциала страны», а также «увлекательное испытание».

Регистрация участников нового сезона продлится до 15 ноября. К настоящему моменту ее прошли более 300 тысяч человек. К участию приглашают студентов вузов любого возраста. Также не ограничено количество направлений, которые можно выбрать. Всего — более 70, в том числе новинка сезона «Креативные индустрии». 

Дипломантов ждут льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов РФ и возможность стажировки в крупной компании. Медалистов наградят премиями до 300 тысяч рублей.

Фото: Pixabay