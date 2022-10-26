В Москве стартовали гастроли Большого театра оперы и балета Беларуси

26.10.2022
Гостей приветствовала статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова, сообщается в пресс-релизе ведомства.
Труппу приняли на сцене ГАБТа впервые за восемь лет. Белорусский театр приехал в столицу РФ в рамках обмена с российским учреждением-тезкой.
На открытии гастролей Алла Манилова подчеркнула, что у двух стран сложилось исторически обусловленное культурное сотрудничество, в основе которого лежат уважение и сохранение общего наследия. Обменные гастроли являются одним из примеров такого партнерства, добавила она.
В первый день Большой театр РБ представил «Дикую охоту короля Стаха» Владимира Солтана. Оперу повторят 26 октября. Также в программе — балетная премьера «Щелкунчик» Петра Чайковского, которую покажут 28 и 29 октября.
Ответный визит ГАБТ совершит в следующем месяце. В конце ноября в Минске дадут оперу «Борис Годунов» Модеста Мусоргского и балет «Чайка» Ильи Демуцкого.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ