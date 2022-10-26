Вышел предпремьерный трейлер «Чебурашки» с Гармашом и Яковлевой

Компания Central Partnership опубликовала на ютьюбе ролик по кинокартине о «странной игрушке» и других персонажах книг Эдуарда Успенского.





История разворачивается в зеленом приморском городке вокруг диковинного существа с коричневой шерсткой, большими ушами и добрыми глазами (Ольга Кузьмина). Он попадает в дом к нелюдимому работнику дендрария Геннадию (Сергей Гармаш), который вместе с приятелем (Федор Добронравов) пытается понять, что же это за существо. «Йети» постепенно осваивается, говорит первые слова, демонстрирует логическое мышление и доброту. Однажды про него узнает богатая и своенравная Римма (Елена Яковлева). По доброй воле садовника или против нее она собирается забрать «большеухую овчарку» и подарить ее внучке.





Картину начали снимать в прошлом году в Сочи. Съемки закончили этим летом под Москвой. Фильм основан на персонажах Гены, Чебурашки и Шапокляк, но не является экранизацией цикла произведений о них. Режиссер — Дмитрий Дьяченко («День радио»).





Лента для всей семьи появится на широких экранах 1 января 2023 года.





Фото: кадр из трейлера фильма «Чебурашка»



