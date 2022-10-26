Денис Мацуев 30 октября исполнит фортепианные концерты Листа на сцене Зала Чайковского

26.10.2022

Денис Мацуев 30 октября исполнит фортепианные концерты Листа на сцене Зала Чайковского

Пианист Денис Мацуев исполнит фортепианные концерты Листа на сцене Зала Чайковского 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Московской филармонии.

Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Дмитрия Юровского дополнит программу музыкой Вагнера.

В середине октября в Казани завершился X юбилейный фестиваль «Денис Мацуев у друзей». Программа первого фестивального вечера была посвящена творчеству Сергея Прокофьева.

На втором концерте Мацуев подарил публике исполнение Первого и Второго фортепианных концертов венгерского композитора Ференца Листа.

Завершила фестиваль Симфония № 3 («Героическая») немецкого композитора Людвига ван Бетховена. 

Фото: Pixabay